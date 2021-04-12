У колонії Навальний схуд на 15 кг. Йому погрожують примусовим годуванням

Російського опозиціонера Олексія Навального повернули з медсанчастини колонії в загін і погрожують примусовим годуванням. На тлі голодування з моменту приїзду в колонію він схуд на 15 кг (зараз важить 77 кг).
Про це повідомляється в його акаунті в Twitter.
«Бачачи серйозність голодування, адміністрація щодня погрожує почати примусове годування. При цьому Олексія перевели назад з медчастини в загін. Лікаря до нього так і не пускають», — сказано в твіті.
Зазначається, що з початку голодування Навальний схуд на 8 кг.
- В кінці березня Навальний в колонії заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування. Він підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне.
- 31 березня Навальний оголосив голодування. Він вимагає від адміністрації колонії надати йому належну медичну допомогу. Вже 5 квітня політик заявив, що у нього може бути туберкульоз.
- 7 квітня адвокати Навального розповіли, що у політика на МРТ виявили дві грижі. Його стан здоровʼя погіршується щодня. В Amnesty International умови утримання порівнюють з тортурами.