В колонии Навальный похудел на 15 кг. Ему угрожают принудительным кормлением

Российского оппозиционера Алексея Навального вернули из медсанчасти колонии в отряд и угрожают принудительным кормлением. На фоне голодовки с момента приезда в колонию он похудел на 15 кг (сейчас весит 77 кг).

Об этом сообщается в его аккаунте в Twitter.

«Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают», — сказано в твите.

Отмечается, что с начала голодовки Навальный похудел на 8 кг.