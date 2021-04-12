В колонии Навальный похудел на 15 кг. Ему угрожают принудительным кормлением

Российского оппозиционера Алексея Навального вернули из медсанчасти колонии в отряд и угрожают принудительным кормлением. На фоне голодовки с момента приезда в колонию он похудел на 15 кг (сейчас весит 77 кг).
Об этом сообщается в его аккаунте в Twitter.
«Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают», — сказано в твите.
Отмечается, что с начала голодовки Навальный похудел на 8 кг.
- В конце марта Навальный в колонии заявил о развитии болезни и отсутствии лечения. Он подозревает защемление нерва, в результате которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии предоставляет ему только обезболивающее.
- 31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует от администрации колонии оказать ему должную медицинскую помощь. Уже 5 апреля политик заявил, что у него может быть туберкулез.
- 7 апреля адвокаты Навального рассказали, что у политика на МРТ обнаружили две грыжи. Его состояние здоровья ухудшается ежедневно. В Amnesty International условия содержания сравнивают с пытками.