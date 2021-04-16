ПАРЄ збереться на термінові дебати через ситуацію з Навальним. Названа дата

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проведе термінові дебати через ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним, у якого в колонії погіршився стан здоров’я.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.
«Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи щойно затвердило проведення термінових дебатів із затвердженням резолюції щодо ситуації з Олексієм Навальним», — написав він.
За словами Гончаренка, дебати відбудуться в рамках весняної сесії ПАРЄ у Страсбурзі зранку 22 квітня.
Також нардеп зазначив, що проти проведення таких дебатів проголосував тільки голова російської делегації в ПАРЄ Петро Толстой.
- Суд виніс вирок Навальному 2 лютого 2021 року. У нього був умовний термін (три з половиною роки), але суд вирішив змінити його на реальний, оскільки Навальний не зʼявлявся до Федеральної служби виконання покарань відмічатися як умовно засуджений у справі «Ів Роше». Адвокати політика наголошували, що він не приходив, тому що лікувався в Берліні після отруєння бойовою отрутою «Новачок». 20 лютого суд визнав Навального винним у другій справі.
- Навальний відбуває покарання в колонії № 2 в місті Покров. У кінці березня він заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування у колонії. Опозиціонер підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне.
- 31 березня Навальний оголосив голодування. Він вимагає від адміністрації колонії надати йому належну медичну допомогу. Уже 5 квітня політик заявив, що у нього може бути туберкульоз.
- 7 квітня адвокати Навального розповіли, що у політика на МРТ виявили дві грижі. Його стан здоровʼя погіршується щодня. В Amnesty International умови утримання порівнюють з тортурами.