ПАСЕ соберется на срочные дебаты из-за ситуации с Навальным. Названа дата

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет срочные дебаты из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, у которого в колонии ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

«Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы только что утвердило проведение срочных дебатов с утверждением резолюции по ситуации с Алексеем Навальным», — написал он.