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ПАСЕ соберется на срочные дебаты из-за ситуации с Навальным. Названа дата

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
ПАСЕ соберется на срочные дебаты из-за ситуации с Навальным. Названа дата

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет срочные дебаты из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, у которого в колонии ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

«Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы только что утвердило проведение срочных дебатов с утверждением резолюции по ситуации с Алексеем Навальным», — написал он.

По словам Гончаренко, дебаты пройдут в рамках весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге утром 22 апреля.

Также нардеп отметил, что против проведения таких дебатов проголосовал только глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.