ПАСЕ соберется на срочные дебаты из-за ситуации с Навальным. Названа дата

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет срочные дебаты из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, у которого в колонии ухудшилось состояние здоровья.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
«Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы только что утвердило проведение срочных дебатов с утверждением резолюции по ситуации с Алексеем Навальным», — написал он.
По словам Гончаренко, дебаты пройдут в рамках весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге утром 22 апреля.
Также нардеп отметил, что против проведения таких дебатов проголосовал только глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.
- Суд вынес приговор Навальному 2 февраля 2021 года. У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевым ядом «Новичок». 20 февраля суд признал Навального виновным по второму делу.
- Навальный отбывает наказание в колонии № 2 в городе Покров. В конце марта он заявил о развитии болезни и отсутствии лечения в колонии. Оппозиционер подозревает защемление нерва, в результате которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии предоставляет ему только обезболивающее.
- 31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует от администрации колонии предоставить ему надлежащую медицинскую помощь. Уже 5 апреля политик заявил, что у него может быть туберкулез.
- 7 апреля адвокаты Навального рассказали, что у политика на МРТ выявили две грыжи. Его состояние здоровья ухудшается каждый день. В Amnesty International условия содержания сравнивают с пытками.