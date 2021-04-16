Навальный обнародовал новое обращение из колонии, где ему угрожают принудительным кормлением: Дальше — смирительная рубашка

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который уже 17-й день голодает в исправительной колонии, где отбывает наказание, сообщил об угрозах принудительного кормления.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном в его Instagram.
«Сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас. И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости», — написал оппозиционер.
Политик рассказал, что указал сотрудникам ФСИН «пальцем в пункт закона» и попросил не кормить его принудительно. Он также отметил свое право на осмотр независимым врачом.
Навальный считает, что к нему не допускают медиков, поскольку «боятся, что выяснится, что потеря чувствительности конечностей, которая происходит, может быть связана с отравлением» ядом из группы «Новичок».
Оппозиционер также рассказал, что у него сильно кружится голова, но он пока продолжает ходить, потому что чувствует поддержку своих сторонников.
- Навальный объявил голодовку 31 марта, с тех пор он похудел на 8 кг. В ФСИН говорят, что политик получает «всю необходимую медицинскую помощь», а врачи, по утверждению ведомства, оценивают его состояние как «удовлетворительное».
- В конце марта Навальный заявил о развитии болезни и отсутствии лечения. Он подозревает защемление нерва, в результате которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии предоставляет ему только обезболивающее.
- 7 апреля адвокаты Навального рассказали, что у политика на МРТ обнаружили две грыжи. Его состояние здоровья ухудшается каждый день. В Amnesty International условия содержания сравнивают с пытками, а ПАСЕ проведет срочные дебаты из-за ситуации с политиком.
- Напомним, суд вынес приговор Навальному 2 февраля 2021 года. У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевым ядом «Новичок». 20 февраля суд признал Навального виновным по второму делу.