Навальный обнародовал новое обращение из колонии, где ему угрожают принудительным кормлением: Дальше — смирительная рубашка

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который уже 17-й день голодает в исправительной колонии, где отбывает наказание, сообщил об угрозах принудительного кормления.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в его Instagram.

«Сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас. И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости», — написал оппозиционер.

Политик рассказал, что указал сотрудникам ФСИН «пальцем в пункт закона» и попросил не кормить его принудительно. Он также отметил свое право на осмотр независимым врачом.