«Может умереть в любой момент». Врачи Навального заявили о стремительном ухудшении здоровья оппозиционера в тюрьме

Врачи Навального требуют допустить их к заключенному, однако вторые сутки не получают ответа от Федеральной службы исполнения наказаний.

Врачи российского оппозиционера Алексея Навального , которого посадили после возвращения из Германии, бьют тревогу из-за стремительного ухудшения его медицинских показателей. У политика развивается почечная недостаточность, что приводит к нарушению обмена веществ и может вызвать остановку сердца.

«Калий в сыворотке крови — 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжёлые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца», — написали с аккаунта команды врача Анастасии Васильевой.

В изложенном обращении к директору ФСИН команда врачей напомнила о том, что согласно Токийской декларации 1975 года медик не имеет права игнорировать пытки пациента, которого лишают права на медицинскую помощь и возможность консультации.

Врач команды Васильевой отметил, что пациент с показателями Навального должен находиться в реанимации, поскольку в любой момент у него может остановиться сердце.

«Наш пациент может умереть в любой момент... Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия. Смерть от остановки сердца», — написал Ярослав Ашихмин.

Между тем российская прокуратура направила в суд иск о признании организаций Навального — Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов — экстремистскими. По мнению прокуратуры, организации оппозиционера хотят начать в России «цветную революцию».