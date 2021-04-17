«Может умереть в любой момент». Врачи Навального заявили о стремительном ухудшении здоровья оппозиционера в тюрьме

Врачи российского оппозиционера Алексея Навального, которого посадили после возвращения из Германии, бьют тревогу из-за стремительного ухудшения его медицинских показателей. У политика развивается почечная недостаточность, что приводит к нарушению обмена веществ и может вызвать остановку сердца.
Врачи Навального требуют допустить их к заключенному, однако вторые сутки не получают ответа от Федеральной службы исполнения наказаний.
«Калий в сыворотке крови — 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжёлые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца», — написали с аккаунта команды врача Анастасии Васильевой.
В изложенном обращении к директору ФСИН команда врачей напомнила о том, что согласно Токийской декларации 1975 года медик не имеет права игнорировать пытки пациента, которого лишают права на медицинскую помощь и возможность консультации.
Врач команды Васильевой отметил, что пациент с показателями Навального должен находиться в реанимации, поскольку в любой момент у него может остановиться сердце.
«Наш пациент может умереть в любой момент... Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия. Смерть от остановки сердца», — написал Ярослав Ашихмин.
Между тем российская прокуратура направила в суд иск о признании организаций Навального — Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов — экстремистскими. По мнению прокуратуры, организации оппозиционера хотят начать в России «цветную революцию».
- Суд вынес приговор Навальному 2 февраля 2021 года. У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевым ядом «Новичок». 20 февраля суд признал Навального виновным по второму делу.
- Навальный отбывает наказание в колонии № 2 в городе Покров. В конце марта он заявил про развитие болезни и отсутствие лечения в колонии. Оппозиционер подозревает защемление нерва, в результате которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии дает ему только обезболивающее.
- 31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует от администрации колонии предоставить ему надлежащую медицинскую помощь. Уже 5 апреля политик заявил, что у него может быть туберкулез.
- 7 апреля адвокаты Навального рассказали, что у политика на МРТ обнаружили две грыжи. Состояние его здоровья ухудшается каждый день. В Amnesty International условия содержания сравнивают с пытками.