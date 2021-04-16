Российские власти обвинили организации заключенного Навального в планах устроить «цветную революцию». Их хотят запретить

Российская прокуратура провела проверку Фонда борьбы с коррупцией и других инициатив заключенного оппозиционера Алексея Навального и направила в суд иск о признании их «экстремистскими организациями». Таким образом планируют запретить и Фонд защиты прав граждан — новое юридическое имя ФБК, а также региональные штабы.

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическая цель их деятельности — создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», — говорится на сайте прокуратуры Москвы.

По мнению властей, инициативы Навального помогают иностранным организациям, деятельность которых в России признана «нежелательной». По результатам проверки прокуратура направила в Московский городской суд административный иск о признании этих оппозиционных организаций «экстремистскими».

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что не собирается сдаваться.

В своем заявлении по поводу этого решения прокуратуры в ФБК заявили, что умеют работать «в условиях постоянных обысков и замороженных счетов, в условиях административных арестов и уголовных дел».

«2021 год станет самым трудным для нас. Алексей Навальный в тюрьме, 18 дней голодовки, на грани отказа жизненно важных органов. Мы готовим самый большой митинг в истории России — и готовим разгром «Единой России» на выборах осенью», — говорится в заявлении Фонда.

В ФБК отмечают, что борются с режимом «мирно, прозрачно, открыто», а президент Владимир Путин отвечает на это «широкомасштабными политическими репрессиями».

Фонд считает, что это давление связано исключительно с грядущими выборами, поскольку «они все посчитали и точно знают, что пролетят там со своей «Единой Россией» по полной программе».