Российские власти обвинили организации заключенного Навального в планах устроить «цветную революцию». Их хотят запретить

Российская прокуратура провела проверку Фонда борьбы с коррупцией и других инициатив заключенного оппозиционера Алексея Навального и направила в суд иск о признании их «экстремистскими организациями». Таким образом планируют запретить и Фонд защиты прав граждан — новое юридическое имя ФБК, а также региональные штабы.
«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическая цель их деятельности — создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», — говорится на сайте прокуратуры Москвы.
По мнению властей, инициативы Навального помогают иностранным организациям, деятельность которых в России признана «нежелательной». По результатам проверки прокуратура направила в Московский городской суд административный иск о признании этих оппозиционных организаций «экстремистскими».
Директор ФБК Иван Жданов заявил, что не собирается сдаваться.
В своем заявлении по поводу этого решения прокуратуры в ФБК заявили, что умеют работать «в условиях постоянных обысков и замороженных счетов, в условиях административных арестов и уголовных дел».
«2021 год станет самым трудным для нас. Алексей Навальный в тюрьме, 18 дней голодовки, на грани отказа жизненно важных органов. Мы готовим самый большой митинг в истории России — и готовим разгром «Единой России» на выборах осенью», — говорится в заявлении Фонда.
В ФБК отмечают, что борются с режимом «мирно, прозрачно, открыто», а президент Владимир Путин отвечает на это «широкомасштабными политическими репрессиями».
Фонд считает, что это давление связано исключительно с грядущими выборами, поскольку «они все посчитали и точно знают, что пролетят там со своей «Единой Россией» по полной программе».
- Суд вынес приговор Навальному 2 февраля 2021 года. У него был условный срок (три с половиной года), но суд решил изменить его на реальный, поскольку Навальный не являлся в Федеральную службу исполнения наказаний отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Адвокаты политика подчеркивали, что он не приходил, потому что лечился в Берлине после отравления боевым ядом «Новичок». 20 февраля суд признал Навального виновным по второму делу.
- Навальный отбывает наказание в колонии № 2 в городе Покров. В конце марта он заявил про развитие болезни и отсутствие лечения в колонии. Оппозиционер подозревает защемление нерва, в результате которого потерял чувствительность в ноге и не может нормально ходить, но администрация колонии дает ему только обезболивающее.
- 31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует от администрации колонии предоставить ему надлежащую медицинскую помощь. Уже 5 апреля политик заявил, что у него может быть туберкулез.
- 7 апреля адвокаты Навального рассказали, что у политика на МРТ обнаружили две грыжи. Состояние его здоровья ухудшается каждый день. В Amnesty International условия содержания сравнивают с пытками.
- Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь признали виновной в нарушении неприкосновенности жилища и приговорили к 1 году условно и исправительным работам. Активистка пришла к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который накануне признался в телефонном разговоре с Алексеем Навальным, что участвовал в спецоперации по отравлению «Новичком».