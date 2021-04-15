Соратницу Навального приговорили к году условно и исправительным работам

Перовский суд Москвы признал виновной соратницу оппозиционера Алексея Навального, юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь в нарушении неприкосновенности жилища.

Как сообщает Meduza, Соболь приговорили к 1 году условно и исправительным работам. Также с нее будут взимать 10% от заработной платы в пользу государства.

Соболь обязана в течении года регулярно отмечаться в уголовной инспекции, иначе условный срок будет заменен на реальный.

Приговор суда Соболь назвала позором и будет его обжаловать.

Соболь судили по так называемому «квартирному делу». Ее обвинили в незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого Навальный называл одним из участников его отравления ядом Новичок. Соболь пыталась взять комментарий у Кудрявцева.