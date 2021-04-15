Соратницу Навального приговорили к году условно и исправительным работам

Перовский суд Москвы признал виновной соратницу оппозиционера Алексея Навального, юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь в нарушении неприкосновенности жилища.
Как сообщает Meduza, Соболь приговорили к 1 году условно и исправительным работам. Также с нее будут взимать 10% от заработной платы в пользу государства.
Соболь обязана в течении года регулярно отмечаться в уголовной инспекции, иначе условный срок будет заменен на реальный.
Приговор суда Соболь назвала позором и будет его обжаловать.
Соболь судили по так называемому «квартирному делу». Ее обвинили в незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого Навальный называл одним из участников его отравления ядом Новичок. Соболь пыталась взять комментарий у Кудрявцева.
- 21 января за несколько часов до обнародования результатов расследования Навальный позвонил одному из сотрудников ФСБ Константину Кудрявцеву, который может быть причастен к его отравлению. Политик представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева и общался с ним 45 минут. Кудрявцев признался в проведении спецоперации по отравлению.
- В тот же день Соболь пришла к Кудрявцеву, а уже ночью была задержана. Ее в итоге отпустили без обвинений.