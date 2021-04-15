Соратницю Навального засудили до року умовно і виправних робіт

Перовський суд Москви визнав винною соратницю опозиціонера Олексія Навального, юриста «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь у порушенні недоторканності житла.

Як повідомляє Meduza, Соболь засудили до 1 року умовно і виправних робіт. Також з неї будуть стягувати 10% від заробітної плати на користь держави.

Соболь зобовʼязана протягом року регулярно відзначатися у кримінальної інспекції, інакше умовний термін буде замінений на реальний.

Вирок суду Соболь назвала ганьбою і буде його оскаржувати.

Соболь судили за так званою «квартирною справою». Її звинуватили у незаконному проникненні в квартиру співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, якого Навальний називав одним з учасників його отруєння «Новачком». Соболь намагалася взяти коментар у Кудрявцева.