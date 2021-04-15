Соратницю Навального засудили до року умовно і виправних робіт

Перовський суд Москви визнав винною соратницю опозиціонера Олексія Навального, юриста «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь у порушенні недоторканності житла.
Як повідомляє Meduza, Соболь засудили до 1 року умовно і виправних робіт. Також з неї будуть стягувати 10% від заробітної плати на користь держави.
Соболь зобовʼязана протягом року регулярно відзначатися у кримінальної інспекції, інакше умовний термін буде замінений на реальний.
Вирок суду Соболь назвала ганьбою і буде його оскаржувати.
Соболь судили за так званою «квартирною справою». Її звинуватили у незаконному проникненні в квартиру співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, якого Навальний називав одним з учасників його отруєння «Новачком». Соболь намагалася взяти коментар у Кудрявцева.
- 21 січня за кілька годин до оприлюднення результатів розслідування Навальний зателефонував одному з працівників ФСБ Костянтину Кудрявцеву, який може бути причетний до його отруєння. Політик представився помічником секретаря Ради безпеки й колишнього директора ФСБ Миколи Патрушева і спілкувався з ним 45 хвилин. Кудрявцев зізнався у проведенні спецоперації з отруєння.
- У той же день Соболь прийшла до Кудрявцева, а вже вночі була затримана. Її у підсумку відпустили без звинувачень.