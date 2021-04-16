Російська влада звинуватила організації увʼязненого Навального у планах влаштувати «кольорову революцію». Їх хочуть заборонити

Російська прокуратура провела перевірку Фонду боротьби з корупцією та інших ініціатив ув’язненого опозиціонера Олексія Навального і направила до суду позов про визнання їх «екстремістськими організаціями». Таким чином планують заборонити і Фонд захисту прав громадян — нове юридичне імʼя ФБК, а також регіональні штаби.

«Під прикриттям ліберальних гасел ці організації займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації. Фактична ціль їхньої діяльності — створити умови для зміни основ конституційного ладу, зокрема з використанням сценарію «кольорової революції», — йдеться на сайті прокуратури Москви.

На думку влади, ініціативи Навального допомагають іноземним організаціям, діяльність яких у Росії визнана «небажаною». За результатами перевірки прокуратура направила до Московського міського суду адміністративний позов про визнання цих опозиційних організацій «екстремістськими».

Директор ФБК Іван Жданов заявив, що не підкорятиметься бажанню влади заборонити його діяльність.

У своїй заяві щодо рішення прокуратури у ФБК заявили, що вміють працювати «в умовах постійних обшуків і заморожених рахунків, в умовах адміністративних арештів і кримінальних справ».

«2021 рік стане найскладнішим для нас. Олексій Навальний у в’язниці, 18 днів голодування, на межі відмови життєво важливих органів. Ми готуємо найбільший мітинг в історії Росії — і готуємо розгром «Единой России» на виборах восени», — йдеться в заяві Фонду.

У ФБК зазначають, що борються з режимом «мирно, прозоро, відкрито», а президент Володимир Путін відповідає на це «широкомасштабними політичними репресіями».

Фонд вважає, що цей тиск пов’язаний виключно з прийдешніми виборами, оскільки «вони все порахували й точно знають, що пролетять там зі своєю «Единой Россией» по повній програмі».