Українські війська втретє атакували найбільший НПЗ Росії. Дрони подолали майже 3 тисячі кілометрів

Сили спеціальних операцій 11 листопада втретє атакували Омський нафтопереробний завод — найбільший у Росії.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Омський НПЗ належить компанії «Газпром нафта» і переробляє понад 21 мільйон тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також нафтохімічну продукцію.

Підприємство розташоване майже за 2 500 км від українського кордону. Це найвіддаленіший російський НПЗ, який атакували українські безпілотники.

Уперше ССО вдарили по Омському НПЗ 6 липня. Після атаки завод повністю зупинив переробку нафти й перейшов на ремонт. А вдруге підприємство атакували 8 жовтня.

Останні удари по російських НПЗ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що від 30 жовтня Сили оборони України атакували всі пʼять найбільших нафтопереробних заводів Росії — Омський, Кириський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський. Під ударами також були Новокуйбишевський і Саратовський НПЗ.

Зокрема, у ніч на 9 листопада українські військові атакували Кириський НПЗ у Ленінградській області. Завод переробляє близько 20 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує понад 6% усієї російської нафтопереробки. Внаслідок удару пошкоджено кілька установок для переробки нафти та охолодження.

А 7 листопада Сили оборони атакували Саратовський НПЗ, який постачає пальне російській армії. Там пошкодили єдину установку первинної переробки нафти, дві установки очищення пального, трубопроводи та резервуар. Після атаки завод зупинив роботу.