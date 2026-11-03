У Росії після атаки дронів палає один з найбільших НПЗ — Ярославський

У ніч проти 3 листопада дрони атакували російський Ярославль — там палає великий нафтопереробний завод.

Про це писали моніторингові сервіси, згодом атаку підтвердила влада регіону.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив про пошкодження на обʼєкті, велику пожежу і двох постраждалих. За його словами, цієї ночі на регіон летіли щонайменше 124 безпілотники.

«Славнафта-ЯНОС» у Ярославлі входить до пʼятірки найбільших НПЗ Росії. Його потужність — приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизель та авіаційне пальне, які використовують, зокрема, російські аеропорти та підприємства ВПК.

Це вже не перша атака на цей завод — востаннє по ньому прилітало 17 вересня. Тоді удар пошкодив одну з основних установок, і завод тимчасово зупинив переробку нафти.