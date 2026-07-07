Reuters: Омський НПЗ призупинив роботу після української атаки — завод є найбільшим у РФ

Омський нафтопереробний завод, що є найбільшим у РФ, призупинив роботу після атаки українських дронів, яка відбулася вчора.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Джерела стверджують, що через український удар установка переробки нафти CDU-10, яка становить майже 38% від потужностей усього заводу, загорілася та була пошкоджена. Також роботу зупинила установка CDU-11, яка переробляє 24 000 тонн нафти на день, або 37% від загальної потужності заводу.

Проте джерела повідомили, що CDU-11 може відновити роботу найближчим часом. На заводі також є дві законсервовані установки первинної переробки — CDU-7 і CDU-8, потужністю 10 000 тонн кожна. Їх теоретично можуть запустити.

За даними джерел, у 2024 році Омський НПЗ переробив 22 мільйони тонн нафти та виробив 5 мільйонів тонн бензину і 8 мільйонів тонн дизелю.