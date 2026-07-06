Україна вдарила по Омському НПЗ за майже 2 500 км від кордону з Україною

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по Омському НПЗ за майже 2 500 км від кордону з Україною — це останній із 11 найбільших виробників бензину в РФ, який атакували українські військові.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Попередньо, постраждала установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11. Її потужність — 8,4 млн тонн нафти на рік. Також на території НПЗ спалахнула пожежа.

Омський НПЗ — найпотужніший нафтопереробний завод у РФ (понад 21 млн тонн на рік). Він належить компанії «Газпром нафта».

НПЗ спеціалізується на випуску пального, мастил та нафтохімічної продукції. Завод має один із найвищих показників глибини переробки нафти у РФ (близько 99%) та виробляє близько 50 видів нафтопродуктів.