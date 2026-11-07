У Росії під ударом Саратовський НПЗ і завод «Протон». Біля військового підприємства «Алмаз» спалахнула пожежа

У ніч проти 7 листопада в Росії повідомили про атаки на Саратовський нафтопереробний завод і підприємство «Протон» в Орлі, яке виробляє електронні компоненти для російського озброєння. Тим часом у Ростові-на-Дону велика пожежа спалахнула біля оборонного заводу «Алмаз».

Саратов

У Саратові після атаки безпілотників виникла пожежа в районі місцевого НПЗ. Про це повідомляли російські телеграм-канали.

Саратовський НПЗ належить компанії «Роснафта» і є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Потужність заводу сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти, зокрема, для російської армії.

Підприємство неодноразово ставало ціллю українських атак. Востаннє по ньому прилітало 11 вересня.

Орел

Осінтери повідомляють про ймовірний ракетний удар по заводу «Протон» в Орлі. Губернатор Орловської області підтвердив пошкодження виробничих приміщень, однак не уточнив, про яке підприємство йдеться.

«Протон» виробляє оптоелектроніку, напівпровідники та інші електронні компоненти, які використовують у російському військово-промисловому комплексі. Зокрема, його продукцію застосовують у балістичних ракетах «Іскандер-М» і зенітних ракетно-гарматних комплексах «Панцир-С1».

Це вже друга атака на завод менш ніж за три тижні. Попереднього удару завдали 23 жовтня. Тоді, за даними Генштабу ЗСУ, пошкодили основну виробничу будівлю «Протон-Електротекс» і знищили цех з виготовлення мікросхем.

Ростов-на-Дону

У Ростові-на-Дону масштабна пожежа спалахнула на складі мастил і полімерів неподалік оборонного заводу «Алмаз». Площа займання сягнула 8 000 м².

«Алмаз» входить до структури російської державної корпорації «Ростех». Підприємство спеціалізується на виробництві військових систем зв’язку, радіоелектронного обладнання та ремонті військової техніки.