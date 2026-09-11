Українські військові вдарили по Саратовському НПЗ — там спалахнула пожежа

Українські підрозділи в ніч проти 11 вересня вдарили по нафтопереробному заводу в Саратові, після чого там спалахнула пожежа.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Відстань до цілі — приблизно 600 кілометрів.

Потужність НПЗ сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти.