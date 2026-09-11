Українські військові вдарили по Саратовському НПЗ — там спалахнула пожежа

Українські підрозділи в ніч проти 11 вересня вдарили по нафтопереробному заводу в Саратові, після чого там спалахнула пожежа.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Відстань до цілі — приблизно 600 кілометрів.
Потужність НПЗ сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти.
- Також цієї ночі українські ракети FP-5 «Фламінго» вночі вдарили по хімзаводу у Волгограді, який перебуває під санкціями США. Ідеться про підприємство «Волгоградпромпроєкт». Під ударом був і логістичний хаб Ozon у Саратові.