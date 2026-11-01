Дрони атакували Кстовський НПЗ — один з найбільших у Росії. Влада заявила про значні пошкодження

У ніч проти 1 листопада у Нижньогородській області Росії дрони атакували Кстовський нафтопереробний завод. Спалахнула масштабна пожежа.

Про це пишуть моніторингові сервіси.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін підтвердив атаку понад сотні дронів на регіон і заявив про «значні пошкодження» на промисловому підприємстві у Кстовському районі.

Також губернатор попередив мешканців, що на період відновлювальних робіт можливе тимчасове відключення електрики й обмеження опалення будинків.

Тим часом у мережі поширюють кадри великої пожежі в Нижньогородській області.

Кстовський НПЗ належить компанії «Лукойл». Це четвертий за обсягами переробки НПЗ у РФ та один із ключових виробників бензину і дизельного пального для російської армії. Його проєктна потужність — 17 млн тонн нафти на рік.