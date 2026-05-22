Reuters: Після атаки українських дронів ще один великий НПЗ у Росії частково зупинив роботу

Нафтопереробний завод «Лукойл-Нижньогородськнафтаоргсинтез» у Нижньогородській області Росії частково зупинив роботу після атаки українських дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, після удару безпілотників 20 травня на заводі зупинили основну установку первинної переробки нафти CDU-6. Вона переробляє майже 25 700 тонн нафти на добу — це приблизно 190 тисяч барелів і понад половину потужностей підприємства.

Reuters пише, що зупинка установки може суттєво скоротити виробництво пального та посилити проблеми в енергетичному секторі Росії.

Цей НПЗ є четвертим за величиною нафтопереробним заводом у Росії. Його річна потужність становить приблизно 17 мільйонів тонн нафти.