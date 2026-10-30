Дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області РФ

Вночі 30 жовтня дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області Росії.

Про це пишуть моніторингові сервіси.

Вибухи пролунали близько пʼятої години ранку за місцевим часом, їх чули місцеві у багатьох районах Новокуйбишевська. Перед цим вони говорили про атаку дронів.

На місці масштабна пожежа, там фіксують 11 осередків загоряння. Ступінь збитків уточнюють.

Новокуйбишевський НПЗ — найпотужніше нафтопереробне підприємство серед заводів Самарської групи «Роснафти». Його проєктна потужність становить понад 8,8 мільйона тонн нафти на рік. НПЗ виробляє пальне для реактивних двигунів марки РТ найвищого ґатунку, призначене для літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Із цих літаків Росія регулярно обстрілює Україну ракетами.

Попередній удар по Новокуйбишевському НПЗ українські сили завдали в ніч проти 22 серпня.