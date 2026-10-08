У Росії після атаки дронів палає найбільший НПЗ — за понад 2 500 км від України

Сили оборони 8 жовтня атакували найбільший російський нафтопереробний завод — Омський.

Про це повідомляє українська оборонна компанія Fire Point. Також атаку на регіон підтвердив губернатор Омської області.

У Fire Point кажуть, що це їхні модернізовані дрони FP-1 атакували НПЗ за понад 2 500 км від українського кордону. Після влучання там спалахнула пожежа.

Омський нафтопереробний завод належить компанії «Газпромнафта». Його потужність — понад 22 млн тонн нафти на рік. По заводу вже прилітало в липні цього року — тоді він призупиняв роботу.