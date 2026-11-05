У російській Рязані після атаки дронів палають один з найбільших НПЗ і логістичний хаб Wildberries

У ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод — один з найбільших у Росії. Також під ударом міг опинитися логістичний хаб маркетплейсу Wildberries.

Про це повідомляють моніторингові сервіси.

Губернатор регіону Павло Малков заявив, що внаслідок падіння уламків виникли пожежі на території промислових обʼєктів. Про які саме об’єкти йдеться — він не уточнив. У місті почалися перебої з електропостачанням.

У соцмережах публікують кадри великої пожежі у промисловій зоні, де розташований Рязанський НПЗ. Він належить компанії «Роснафта» і посідає четверте місце в РФ за обсягами переробки нафти. Його потужність — понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, зокрема для російської армії.

Це не перша атака на підприємство. Востаннє про удар по Рязанському НПЗ повідомляли 15 жовтня. Після цього НПЗ призупинив роботу однієї з основних установок для переробки нафти.

Крім того, за попередніми даними, у Рязанській області під удар потрапив логістичний хаб найбільшого російського маркетплейсу Wildberries. Там теж повідомляли про займання.