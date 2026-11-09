Україна вдарила по Заводу імені Морозова під Санкт-Петербургом та по Кириському НПЗ

Українські військові в ніч проти 9 вересня вдарили по Заводу імені Морозова під Санкт-Петербургом — там виробляють вибухові речовини і тверде паливо.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Ці речовини використовують для двигунів ракетних комплексів «Тополь-М». Ще завод виробляє і постачає твердопаливні заряди до двигунів 9Х820, які використовують для балістичних ракет «Іскандер-М».

Підприємство входить до державної корпорації «Ростех». Атака пошкодила три виробничі цехи заводу.

Осінтери також повідомляли, що у РФ під ударом був Кириський НПЗ («Киришінафтооргсинтез») у Ленінградській області. Цей завод переробляє понад 20 мільйонів тонн нафти на рік.

Після серії вибухів на підприємстві спалахнула пожежа.