Зустріч Зеленського і Трампа, санкції ЄС проти Росії без олігархів і масовані атаки РФ на дата-центри. Головне за тиждень

Цього тижня в Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, результатом якої стало те, що президент США остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для Patriot, Росія почала масовано атакувати українські дата-центри, а ЄС схвалив передачу майже €3 млрд Україні в межах Ukraine Facility.
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Зустріч Зеленського і Трампа
22–28 вересня проходить засідання 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку за участю більш ніж 130 голів держав і урядів. На полях асамблеї Володимир Зеленський зустрічався з Дональдом Трампом.
Серед головних тем переговорів лідерів було можливе припинення вогню. Зокрема, Зеленський наголосив, що Україна готова до взаємного припинення енергетичних ударів за умови надійних гарантій дотримання таких домовленостей з боку Росії.
За результатами зустрічі Зеленський також заявив, що Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Проте, за словами президента України, запуск виробництва Patriot в Україні може зайняти рік або півтора.
Масовані атаки росіян по Україні
Росія випустила по Україні цього тижня понад 2 200 дронів, 1 650 авіабомб і 38 ракет різних типів. Під ударами опинилися Київ, Запоріжжя, Одещина, Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина та інші регіони. Загинули і постраждали десятки людей.
Зокрема, росіяни почали бити по центрах обробки даних переважно в столиці. Упродовж тижня були зафіксовані атаки на дата-центри компаній «Павутина», MiroHost, Utels, «Парковий», «Датагруп», Cosnomova, «Коло.ТБ» та інших.
Через пошкодження обладнання та вузлів обміну трафіком у Києві та кількох регіонах виникли перебої з інтернетом і мобільним звʼязком. Також тимчасово припиняли трансляцію деякі телеканали — «Суспільне», «Армія TV», «Ми-Україна+» та «Новини.LIVE».
Напад українця на монастир у Польщі
24 вересня у польському місті Ярослав 31-річний українець напав на людей у монастирі сестер-бенедиктинок. Унаслідок нападу загинув священник, ще четверо людей постраждали.
Посол України в Польщі Василь Боднар заявляв, що цей напад не мав національного підґрунтя. А очевидці розповідали, що за кілька годин перед нападом чоловік попросив у священника фінансової допомоги, але йому відмовили.
Президент України Володимир Зеленський назвав цей інцидент «жахливим злочином». Він висловив співчуття родині загиблого і заявив, що відповідальний за злочин має понести покарання згідно із законом.
Зʼясувалося, що нападник має ознаки психічної хвороби. Його доставили до лікарні, де він відбуватиме три місяці арешту. Українцю повідомили про підозру у вбивстві, замаху на вбивство та завданні тілесних ушкоджень.
ЄС виключив зі списку санкцій російських олігархів
Європейський Союз 22 вересня продовжив персональні санкції проти Росії на 36 місяців — до 22 вересня 2029 року. Однак із санкційного списку виключили російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.
Euronews із посиланням на джерела писав, що виключити олігархів зі списку санкцій вимагали Франція і Словаччина. Хорватія та Італія підтримали рішення, щоб досягти компромісу.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це рішення «ганебним і невиправданим» і закликав країни ЄС запровадити проти Усманова та Фрідмана власні національні санкції. На це погодилися Латвія та Естонія.
ЄС схвалив передачу майже €3 млрд Україні в межах Ukraine Facility
24 вересня Рада ЄС схвалила восьму регулярну виплату Україні за програмою Ukraine Facility. Україна має отримати майже €3 мільярди, з яких приблизно €800 мільйонів уперше надійдуть у межах кредитної програми Ukraine Support Loan.
Виплату погодили після того, як Україна виконала десять необхідних кроків. Загалом від початку дії програми Україна виконала 84 із 95 передбачених кроків. Після цієї виплати загальна сума коштів, яку Україна отримала за Ukraine Facility від середини 2024 року, перевищить €32 мільярди.
Перший за останні 11 років візит Сі Цзіньпіна до США
23 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав з дводенним візитом до США вперше за 11 років. Дональд Трамп зустрів його особисто на авіабазі «Ендрюс», а США оголосили, що продовжують торговельне перемирʼя з КНР до січня 2027 року.
Президент України Володимир Зеленський напередодні цього візиту казав, що попросив Трампа під час переговорів із Сі Цзіньпіном закликати його вплинути на Путіна задля завершення війни або принаймні деескалації. Але Сі Цзіньпін не взяв на себе жодних зобовʼязань щодо примусу Росії до миру.