Зустріч Зеленського і Трампа, санкції ЄС проти Росії без олігархів і масовані атаки РФ на дата-центри. Головне за тиждень

Цього тижня в Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, результатом якої стало те, що президент США остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для Patriot, Росія почала масовано атакувати українські дата-центри, а ЄС схвалив передачу майже €3 млрд Україні в межах Ukraine Facility.

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Зустріч Зеленського і Трампа

22–28 вересня проходить засідання 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку за участю більш ніж 130 голів держав і урядів. На полях асамблеї Володимир Зеленський зустрічався з Дональдом Трампом.

Zelenskiy / Official

Серед головних тем переговорів лідерів було можливе припинення вогню. Зокрема, Зеленський наголосив, що Україна готова до взаємного припинення енергетичних ударів за умови надійних гарантій дотримання таких домовленостей з боку Росії.

За результатами зустрічі Зеленський також заявив, що Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Проте, за словами президента України, запуск виробництва Patriot в Україні може зайняти рік або півтора.