ЄС продовжить персональні санкції проти Росії на три роки, але виключить Усманова та Фрідмана

Європейський Союз продовжив персональні санкції проти Росії на 36 місяців — до 22 вересня 2029 року.

Про це заявив речник головування Ірландії в Раді ЄС, передає кореспондентка «Бабеля» Юлія Гира.

«Щоб зберегти цей режим, нам довелося піти на складний компроміс. Санкції й надалі діятимуть проти майже трьох тисяч людей та організацій. І цей список може поповнитися. Досі ми переглядали санкційні списки кожні шість місяців. Тепер Рада ЄС продовжить їх на три роки», — сказав речник.

Водночас ЄС вирішив виключити з-під санкцій «деяких людей», чиїх імен не вказують. Однак джерела «Бабеля» в дипломатичних колах підтвердили, що санкції зняли з російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Євросоюз у пресрелізі заявив, що із списку санкцій виключили трьох людей та одну компанію, а також ще трьох померлих.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це рішення «ганебним і невиправданим» та закликав країни ЄС запровадити проти Усманова та Фрідмана власні національні санкції.

Латвія ще під час переговорів виступала проти виключення Усманова та Фрідмана із санкційного списку. За даними латвійського уряду, вона була єдиною країною ЄС, яка до останнього наполягала на збереженні санкцій проти цих двох людей.

У підсумку Латвія вирішила утриматися під час ухвалення рішення Ради ЄС, але водночас запровадити проти Усманова та Фрідмана власні національні санкції. Уряд країни доручив Міністерству закордонних справ підготувати для цього необхідні документи та юридичні підстави.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулберг заявив, що Рига не погоджується з виключенням двох російських бізнесменів із санкційного списку, але вважає продовження обмежень щодо понад 2 600 людей та організацій на три роки важливішим результатом.

«Це був вибір не між хорошим і поганим рішенням, а між поганим і значно гіршим — між зміною статусу двох людей та майбутнім усього санкційного режиму», — заявив Кулберг.