Зеленський: Цього тижня росіяни випустили по Україні понад 2 200 дронів

Цього тижня росіяни випустили по Україні понад 2 200 дронів, 1 650 авіабомб і 38 ракет різних типів, значна частина — балістика.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, під ударами цієї ночі були житлові будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура Одещини, Харківщини, Сумщини, Миколаївщини, Херсонщини, Полтавщини, Житомирщини та Київщини. Також уранці росіяни двічі вдарили по дата-центру в Києві.

У Шевченківському районі внаслідок удару по підприємству травми отримали четверо людей. Зокрема, дві 16-річні дівчини. Через удар дронами загинув 56-річний охоронець складу у Соломʼянському районі, розповіли у ДСНС. Також там пошкоджений заклад освіти.

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Водночас у Вишневому на Київщині загинула одна людина, ще троє постраждали. Пошкоджені авто та склади. На Одещині одна людина загинула, ще дві — поранені через обстріл. Пошкоджені склади, вантажівки та виробництво, повідомили у ДСНС.

Також на Донеччині через російські авіаудари загинула жінка. Зафіксовані руйнації у Краматорському районі та самому місті, а також у Словʼянську. Пошкоджені багатоквартирні будинки та приватні, а також адмінбудівля, заявили у ДСНС.