Посол: Напад українця на людей в монастирі у Польщі не мав національного підґрунтя. Підозрюваний у психлікарні

Посол України в Польщі Василь Боднар вважає, що напад українця на людей в монастирі в Польщі 24 вересня не мав національного підґрунтя.

Про це він сказав у коментарі медіа Slawa.

Підозрюваного українця ідентифікували як 31-річного Ігоря М. За словами посла, він міг мати психічні розлади і наразі перебуває у психіатричній лікарні.

«Я б зараз не шукав якихось надзвичайних підстав, тому що голосні заголовки завжди можуть провокувати подальше накручення напруги. Окрім того, я чекаю на офіційне повідомлення від поліції, яка точно скаже про його психічний стан», — заявив Боднар.

Водночас дипломат додав, що чоловік «має відповідати відповідно до всіх законодавчих норм» ЄС і Польщі.

Відомо, що підозрюваний проживає в Німеччині, і вчора він намагався перетнути польсько-український кордон, але йому відмовили через відсутність страхового поліса.

Видання Wirtualna Polska з посиланням на джерела пише, що мотивом нападу могла бути помста місцевим священникам. За даними медіа, перед нападом, вранці чоловік постукав у ворота абатства і попросив фінансової допомоги, але йому відмовили.

Очевидці розповіли, що він був п’яний або під впливом наркотиків, говорив незв’язно і був одягнений дуже легко, хоча на вулиці було холодно.

Один із співбесідників Wirtualna Polska сказав, що українець «ошаленів», коли не одержав допомоги. Спочатку він нібито погрожував священникам словами, а потім звідкись повернувся з мачете, яким і напав на відвідувачів та священника. Офіційного мотиву злочину польські правоохоронці поки що не оголошували.