У Польщі 31-річного українця підозрюють у нападі на людей в монастирі — загинув священник, четверо людей поранені

У польському місті Ярослав 31-річний українець напав на людей на території монастиря сестер-бенедиктинок. Одна людина загинула, є поранені серед священнослужителів.

Про це пише TVN24.

За попередніми даними поліції, поранені четверо чоловіків і жінка, двоє з них у важкому стані. Ймовірного нападника вже затримала поліція.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що мотиви нападника наразі невідомі. Напад стався під час меси, тобто католицького богослужіння в монастирі. Серед присутніх були звичайні відвідувачі й священнослужителі. За словами очевидців, молодий чоловік забіг до церкви з довгим мачете.

RMF24 додає, що загинув священник. Одна з монахинь розповіла, що підозрюваний скористався моментом, коли ворота монастиря були відчинені після візиту групи молоді. Він поранив випадкових людей.