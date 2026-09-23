Росіяни від ранку атакують Київ дронами — бʼють по заправках, підприємствах і будинках. Є загиблі та постраждалі

Зранку та вдень 23 вересня російські війська обстріляли Київ дронами. Унаслідок атак станом на 13:30 відомо про двох загиблих і щонайменше 25 постраждалих, 17 з них — у лікарнях.
Про це повідомляють мер міста Віталій Кличко і Київська міська військова адміністрація.
Зокрема, зранку росіяни атакували автозаправний комплекс «Укрнафти» — вже шостий за останні тижні. Персонал перебував в укритті, тому ніхто не постраждав.
Кличко повідомляв про влучання БпЛА в АЗС у Голосіївському районі та про пожежу на заправці в Дарницькому.
У Соломʼянському районі, за даними мера, один дрон впав на будівлю магазину, інший — влучив у девʼятиповерхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху. У Голосіївському районі БпЛА влучили в обʼєкт транспортної інфраструктури та чотириповерховий бізнес-центр.
Відомо, що під удар росіян цього дня потрапив фармацевтичний завод «Дарниця» в Києві. Серед працівників загиблих немає. Деталей про пошкодження і наслідки в компанії не розголошують.
У мережі також повідомляли про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу. В «Укрзалізниці» уточнили: сам вокзал не пошкоджений.
На тлі цих атак київські інтернет-провайдери повідомили про перебої в мережі. Зокрема, внаслідок обстрілів пошкоджені дата-центри компаній «Павутина» та Utels. Через це у частини абонентів зник інтернет.
У «Павутині» кажуть, що масштаб завданих інфраструктурі руйнувань — колосальний. Пошкоджено критично важливе обладнання та лінії зв’язку. Тривають відновлювальні роботи.