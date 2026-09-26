Через російські атаки в роботі деяких українських телеканалів сталися збої — не працюють ефір «Армії TV» та відеоплеєри «Суспільного»

Російська атака пошкодила дата-центри, зокрема компанії Cosmonova, через що в роботі кількох українських медіа виникли технічні збої. Серед них — «Суспільне», «Армія TV», «Ми-Україна+» та «Новини.LIVE».

Як повідомили на сторінці Cosmonova, через повторну атаку виникли проблеми в роботі сервісів. Пошкоджена опорна мережа. 25 вересня компанія писала, що була пошкоджена їхня будівля.

На сторінці у Фейсбуці «Армія TV» написали, що телеканал тимчасово не працює в ефірі через технічні проблеми після російських обстрілів.

«Суспільне» повідомило, що на їхньому сайті не працює частина відеоплеєрів через наслідки російського удару по дата-центру Cosmonova в Києві.

У Телеграмі «Ми-Україна» зазначили, що тимчасово відсутній сигнал телеканалу «Ми-Україна+». Команда телеканалу перебуває на звʼязку з технічними партнерами та працює над відновленням сигналу.

Інтернет-провайдер «Коло.ТБ» повідомив про пошкодження обладнання. Там зазначили, що це вже втретє влучання за 26 вересня. Компанія розгортає резерви і змінює маршрути.