Зеленський: Запуск виробництва Patriot в Україні може зайняти рік або півтора

Запуск виробництва систем протиповітряної оборони Patriot в Україні може зайняти рік або півтора.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Також Зеленський розповів, що сьогодні на Генасамблеї ООН не звучало жодних прохань, щоб Україна зупинила удари по Росії. Крім того, президент наголосив, що наша країна готова до енергетичного перемирʼя, якщо РФ не битиме у відповідь. США передадуть цю пропозицію росіянам.

Зеленський також заявив, що не впевнений у готовності Кремля до перемовин. Саме тому для тиску на Москву потрібні США та європейці, а також Китай. «Я відверто сказав Трампу, що якщо він залучить президента Китаю Сі Цзіньпіна, той матиме вплив на Путіна», — сказав Зеленський.

Крім того, український президент повідомив, що Україна просить у США зимовий пакет ракет Patriot. За словами президента, дефіцит ракет Patriot є великим, однак США розуміють обсяг потреб України. Київ також працюватиме з іншими країнами, зокрема на Близькому Сході.