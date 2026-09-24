Сі Цзіньпін вперше за 11 років приїхав до США, його зустрів особисто Трамп. Вони говоритимуть про торгівлю, Тайвань і, можливо, Україну

Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до США вперше за 11 років. Президент США Дональд Трамп зустрів його особисто, а Штати оголосили, що продовжують торговельне перемирʼя з КНР.

Про це пишуть The Guardian, Bloomberg, Reuters і BBC.

Трамп влаштував китайському лідеру незвично пишний прийом: на летовищі розгорнули 30-метрову червону доріжку, виступив оркестр ВПС США, а прибуття супроводжував проліт військової авіації. Президенти США зазвичай вітають іноземних лідерів у Білому домі, але Трамп і перша леді Меланія Трамп вирушили на військову базу в Меріленді, неподалік від Вашингтону, щоб особисто потиснути руки Сі та його дружині Пен Ліюань.

Востаннє президент США вітав світового лідера, окрім Папи Римського, на обʼєднаній базі «Ендрюс» у 1962 році, коли Джон Ф. Кеннеді зустрічав тодішнього премʼєр-міністра Великої Британії Гарольда Макміллана, чия країна є давнім союзником і воювала разом з Америкою у двох світових війнах.

У соцмережах вже активно обговорюють один з моментів зустрічі, коли Трамп помітно здригнувся від звуку американського військового літака, що пролітав над ним. Сі залишався непорушним, як і дружини обох чоловіків. На відредаговану версію відео, яку оприлюднили помічники Трампа, цей фрагмент не потрапив.

Приблизно в той самий час, коли літак із Сі приземлився у США, міністр фінансів Штатів Скотт Бессент оголосив, що вони з віце-премʼєром Китаю Хе Ліфеном домовилися продовжити до 10 січня угоду про так зване торговельне перемирʼя між країнами.

Головною темою переговорів між Трампом і Сі, як очікується, стане торгівля. Співрозмовники медіа вважають, що ці переговори можуть привести до угод про зниження деяких тарифів і боротьбу з незаконним обігом наркотиків та до розширення діалогу між військовими. Також очікується, що Трамп домагатиметься звільнення американців та інших людей, утримуваних у Китаї.

Експерти вважають, що Трамп прагнутиме домовитись збільшити імпорт китайських рідкісноземельних мінералів та експорт сільськогосподарської продукції США.

Президент України Володимир Зеленський напередодні цього візиту казав, що попросив президента Трампа під час переговорів із Сі Цзіньпіном закликати його вплинути на Володимира Путіна задля завершення війни або принаймні деескалації, пише «Суспільне».

Візит завершиться в пʼятницю, 25 вересня, історичною акцією в будівлі Національного архіву, де Трамп та Сі ознайомляться з важливими документами, зокрема тими, що мають «значення для американо-китайських відносин». Очікується, що саме там Сі Цзіньпін тиснутиме на Трампа, щоб він припинив продаж зброї Тайваню. За це Китай пропонує допомогу з тиском на Іран.