Reuters: Сі Цзіньпін під час візиту до Вашингтону переконуватиме Трампа зупинити продаж зброї Тайваню

Китайський лідер Сі Цзіньпін закликатиме президента США Дональда Трампа припинити продаж зброї Тайваню під час візиту до Вашингтону цього тижня. Це питання він може порушити під час відвідин Національного архіву США.

Про це Reuters повідомили джерела, обізнані із ситуацією.

За даними джерел, напередодні саміту Сі з Трампом у Вашингтоні цього тижня Китай, імовірно, порушить власне трактування третього з трьох спільних зі США комюніке, підписаного у 1982 році. У ньому США заявили, що хочуть поступово скорочувати продаж зброї Тайваню та не прагнуть до довгострокових поставок озброєння Тайбею. У супровідній записці тодішній президент США Рональд Рейган зазначив, що готовність США скорочувати продаж зброї, «безумовно, залежить» від подальшої прихильності Китаю до мирного вирішення розбіжностей із Тайванем.

За останні п’ять років Китай значно активізував військову діяльність навколо Тайваню, зокрема проводив військові навчання з бойовими ракетними пусками. Китайські військові майже щодня діють поблизу острова.

Джерела повідомили, що Китай також закликатиме США припинити постачати зброю, яку Тайвань уже замовив. За словами одного з них, Сі може «наголосити Трампу, що Тайвань є провокатором і єдиним джерелом нестабільності у відносинах США з Китаєм і що саме Тайвань змінює статус-кво». Натомість Китай пропонує допомогти чинити тиск на Іран через війну на Близькому Сході, повідомили джерела.

Сі Цзіньпін прибуде до Вашингтону в середу, 23 вересня. Офіційні переговори відбудуться в четвер, а візит до Національного архіву — у п’ятницю. Представник Білого дому заявив, що Трамп визначиться щодо нового пакета озброєнь для Тайваню досить швидко.

Під час свого першого президентського терміну Трамп схвалив більше продажів зброї Тайваню, ніж будь-який інший президент США. На другому терміні за перший рік він схвалив більше таких продажів, ніж Джо Байден за всі чотири роки президентства.

Згідно із «Шістьма запевненнями» для Тайваню, які теж ухвалили в 1982 році, але розсекретили лише у 2020-му, США не встановлювали дату припинення продажу зброї Тайваню та не погоджувалися заздалегідь консультуватися з Пекіном щодо таких продажів.

Відносини Китаю, Тайваню і США

Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на тлі погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території.

Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. США підтримують Тайвань зброєю, але прямо не заявляють, чи втрутяться в разі нападу Китаю.

За даними Міноборони Тайваню, китайські військові літаки щомісяця понад 245 разів входять у зону ППО Тайваню — ще п’ять років тому таких «візитів» було щонайбільше десять. Крім того, щомісяця фіксують приблизно 120 перетинів серединної лінії в Тайванській протоці. У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.

Улітку 2025 року Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 мільйонів через бажання домовитись про торговельну угоду з Китаєм і особисту зустріч з Сі Цзіньпіном. Але пізніше США все ж схвалили рекордний пакет зброї Тайваню на понад $11 мільярдів.

У відповідь Китай запровадив санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 людей. Того ж місяця армія Китаю провела бойові навчання навколо Тайваню.