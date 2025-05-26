FT: Китай підвищив свої можливості для раптового нападу на Тайвань

Китай підвищив свою здатність завдати раптового удару по Тайваню за допомогою повітряних і бойових операцій. Про це пише Financial Times із посиланням на представників оборонних відомств Тайваню і США та експертів. «Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати Один із високопосадовців Збройних сил Тайваню заявив, що повітряні сили і ракетні війська Китаю покращилися настільки, що можуть «будь-якої миті перейти від мирного часу до бойових дій». Інші представники тайванських оборонних відомств заявили, що ракетні системи КНР здатні вразити будь-яку точку на острові. Зараз Китай постійно тренує десантні війська поблизу портів, звідки можливе вторгнення на Тайвань. А вертолітні підрозділи перебувають у режимі постійної готовності десантуватися на острів. За даними Міноборони Тайваню, китайські військові літаки щомісяця понад 245 разів входять у зону ППО Тайваню — ще п’ять років тому «візитів» таких було менше за 10. Крім того, щомісяця фіксують близько 120 перетинів середньої лінії в Тайванській протоці, що фактично знищує цю неофіційну межу. «Це саме по собі є чітким свідченням ескалації та постійного тиску в повітряному просторі проти Тайваню», — зазначив представник оборонного відомства США.

Один із тайванських військових посадовців пояснив, що таке нарощування повітряної потужності стало можливим завдяки розширенню бойового радіусу китайських Військово-повітряних сил. Новітні винищувачі J-10, J-11, J-16 та J-20 здатні досягати Тайваню з авіабаз у глибині Китаю без дозаправлення, для чого раніше були потрібні бази на узбережжі. Крім того, Китай використовує літаки-заправники Y-20. Китайський флот також суттєво зміцнився. З 2022 року він постійно патрулює акваторії проток Міяко та Баші — єдиних проходів у Тихий океан для китайських суден. Колишній головний інструктор командування армії Тайваню Ян Тай-юань заявив, що в разі вторгнення китайські кораблі мали б завчасно вийти в Тихий океан, щоб не опинитися в пастці поблизу китайських берегів після початку бойових дій. За його словами, минулорічне зосередження кораблів китайської армії в західній частині Тихого океану було репетицією такого сценарію.

Американський військовий чиновник повідомив, що навколо Тайваню постійно перебуває близько десятка кораблів Народно-визвольної армії Китаю та берегової охорони КНР. Поруч розташовані порти, що дозволяє флоту «за лічені години перейти до режиму блокади». За словами тайванського посадовця, така присутність створює умови для раптового повітряного штурму. Тайбей уважно стежить за тим, які саме гелікоптери Китай розміщує на есмінцях і десантних кораблях типу 075, оскільки вони можуть використовуватись для висадки спецназу на острів. «Ці передові морські розгортання скорочують і відстань, і час досягнення Тайваню», — додав він.