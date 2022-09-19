Президент США Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю

Президент США Джо Байден заявив, що армія США захищатиме Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай.
Про це пише Reuters.
Відповідаючи на запитання журналістів CBS, чи будуть Збройні сили США захищати острів, президент Байден відповів: «Так, якщо справді станеться безпрецедентний напад».
Журналіст попросив уточнити, чи справді сили США — американські чоловіки та жінки — захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення. Байден відповів: «Так».
Під час телефонної розмови з Байденом у липні лідер Китаю Сі Цзіньпін застеріг від гри з вогнем над Тайванем, сказавши, що «ті, хто грається з вогнем, загинуть від нього».
- 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула речниця Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком США, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання скидалися на «репетицію захоплення острова».
- 9 серпня Китай оголосив про продовження військових навчаньм навколо Тайваню — під час них відпрацюють операції зі «спільної оборони та спільної блокади острова». Тоді ж армія Тайваню почала артилерійські навчання в рамках підготовки до захисту острова від можливого нападу Китаю.
- Напередодні влада Китаю опублікувала «Білу книгу», яку випускає кожні два роки. У ній викладена оборонна стратегія країни. В окремому бюлетені під назвою «Тайванське питання та обʼєднання Китаю в нову епоху» влада КНР просуває тезу про неминучість «повного воззʼєднання батьківщини». Пекін підкреслює, що «готовий створити широке місце для мирного воззʼєднання», але не виключає силового сценарію захоплення острова, зазначивши, що «немирні засоби будуть вжиті як крайній захід у ситуації, коли не буде вибору».
- 11 серпня Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна, дві системи», яку запропонував Китай.
- 3 вересня Білий дім офіційно оголосив про передачу Тайваню військової допомоги на $1,1 мільярда.
- Reuters із посиланням на джерела писало, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість введення додаткових санкцій проти Китаю.