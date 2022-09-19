Президент США Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю

Президент США Джо Байден заявив, що армія США захищатиме Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай.

Про це пише Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів CBS, чи будуть Збройні сили США захищати острів, президент Байден відповів: «Так, якщо справді станеться безпрецедентний напад».

Журналіст попросив уточнити, чи справді сили США — американські чоловіки та жінки — захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення. Байден відповів: «Так».

Під час телефонної розмови з Байденом у липні лідер Китаю Сі Цзіньпін застеріг від гри з вогнем над Тайванем, сказавши, що «ті, хто грається з вогнем, загинуть від нього».