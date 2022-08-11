Тайвань відкидає модель «одна країна, дві системи», викладену «Білій книзі» Китаю

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна, дві системи», яку запропонував Китай у новій версії «Білої книги».

Про це повідомляє Reuters.

Речниця МЗС Джоан Оу наголосила, що тільки народ Тайваню вирішує своє майбутнє. За її словами, Китай використав нещодавній візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі як привід для залякування Тайваню, зробивши це новою нормою своєї політики.

Напередодні влада Китаю опублікувала «Білу книгу», яку випускає кожні два роки. У ній викладена оборонна стратегія країни. У окремому бюлетені, під назвою «Тайванське питання та обʼєднання Китаю в нову епоху», влада КНР просуває тезу про неминучість «повного воззʼєднання батьківщини». Пекін підкреслює, що «готовий створити широке місце для мирного воззʼєднання», але не виключає силового сценарію захоплення острова, зазначивши, що «немирні засоби будуть вжиті як крайній захід у ситуації, коли не буде вибору».

У «Білій книзі» також зазначається, що після входження до складу Китаю Тайвань зможе на тривалий час мати розширену автономію, таку як Гонконг. Проте події останніх років показують, що Китай поступово насаджує свої закони автономіям.