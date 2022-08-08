Китай після чотириденних маневрів навколо Тайваню розпочав нові військові навчання — і обіцяє зробити їх «регулярними»

Під час чотириденних навчань Китай вперше випробував запуски балістичних ракет над столицею Тайваню Тайбеєм. Народно-визвольна армія Китаю заявила, що її навчання були зосереджені на випробуванні повітряних і наземних ударів великої дальності. Коментатор китайського державного телебачення сказав, що китайські військові тепер будуть проводити «регулярні» навчання на тайванському боці лінії розмежування, заявивши, що «історичне завдання воззʼєднання Китаю [з Тайванем] може бути реалізоване».

Китай завершив свої чотириденні навчання, які розпочав після суперечливого візиту на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі . Однак розпочав нові — неподалік.

Вже вранці 8 серпня китайські військові оголосили про нові навчання «неподалік Тайваню». У їх рамках Народно-визвольна армія Китаю відпрацьовувала протичовнові операції та удари класу «повітря-море» у «космосі поблизу острова Тайвань» Регіональний військовий штаб не уточнив, де проводилися навчання і чи були вони частиною чотириденної серії навчань навколо Тайваню.

Міністерство оборони Тайваню окремо заявило, що в понеділок, 8 серпня, виявило кілька китайських кораблів і літаків у Тайванській протоці. Із 20 китайських літаків 14 перетнули серединну лінію — тайванські військові назвали це імітацією нападу на острів. Також діяли 14 китайських військових кораблів. Тайвань підняв у повітря реактивні літаки.

Також увечері 7 серпня Китай повідомив про ще одні навчання — у Жовтому морі та Бохайській затоці. У Жовтому морі, розташованому між Китаєм і Корейським півостровом, до середини серпня будуть щоденні військові навчання з бойовими стрільбами. Крім того, у суботу, 6 серпня, розпочалася місячна військова операція в одному з районів Бохайської затоки — біля східного узбережжя Китаю. Окремі військові навчання також пройшли і у північній частині Бохайської затоки.

Тайвань

Це великий острів, відділений від материкового Китаю протокою. Про відділення від Китаю Тайвань заявив під час громадянської війни в регіоні в 1949 році. До 1971 року Тайвань був міжнародно визнаним представником Китаю в ООН. Потім більшість країн стали налагоджувати звʼязки з Пекіном і визнали його юрисдикцію над Тайванем. Зараз острівна держава підтримує дипломатичні взаємини лише з 15 країнами, серед яких Маршаллові острови, Тувалу, Беліз, Нікарагуа, а з європейських — тільки Ватикан. У січні 2021 року Сполучені Штати Америки вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем.

Китай вважає Тайвань своєю територією і натякає на ймовірне воєнне підкорення острова. Армія Тайваню самостійно протистояти китайській не зможе, тому тайванська влада сподівається на швидкий захист армії США. Проте участь американців не гарантована.