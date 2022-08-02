Літак із Ненсі Пелосі сів в аеропорту Тайваню

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі попри погрози Китаю прибула до Тайваню. Пелосі є третім за рангом посадовцем у США і стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року.

Одразу після приземлення Пелосі написала у Twitter: «Візит нашої делегації на Тайвань свідчить про непохитну відданість Америки підтримці тайванської демократії, що динамічно розвивається. Наші обговорення з керівництвом Тайваню підтверджують нашу підтримку та просувають наші спільні інтереси, включаючи просування вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. Солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню сьогодні важливіша, ніж будь-коли, оскільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією. Наш візит жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів. США продовжують виступати проти односторонніх зусиль щодо зміни статус-кво».

У Китаї її візит вже назвали «серйозним порушення суверенітету та територіальної цілісності».

Перед цим Китай заявляв, що візит Пелосі на Тайвань підірве відносини Пекіну та Вашингтону. «Відповідальність за всі серйозні наслідки, що випливають із цього, будуть повністю нести США», — заявляв офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь. Також на тлі чуток про візит Пелосі до Тайваню китайська армія розпочала незаплановані навчання.

Тайвань

Це великий острів, відділений від материкового Китаю протокою. Про відділення від Китаю Тайвань заявив під час громадянської війни в регіоні в 1949 році. До 1971 року Тайвань був міжнародно визнаним представником Китаю в ООН. Потім більшість країн стали налагоджувати звʼязки з Пекіном і визнали його юрисдикцію над Тайванем. Зараз острівна держава підтримує дипломатичні взаємини лише з 15 країнами, серед яких Маршаллові острови, Тувалу, Беліз, Нікарагуа, а з європейських — тільки Ватикан. У січні 2021 року Сполучені Штати Америки вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем.

Китай вважає Тайвань своєю територією і натякає на ймовірне воєнне підкорення острова. Армія Тайваню самостійно протистояти китайській не зможе, тому тайванська влада сподівається на швидкий захист армії США. Проте участь американців не гарантована.