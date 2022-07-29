«Хто грає з вогнем — обпечеться». Байден та Сі Цзіньпін попередили один одного щодо Тайваню

Лідери США та Китаю попередили один одного щодо Тайваню під час телефонної розмови, яка тривала понад дві годин.

Про це пише BBC.

Президент Джо Байден сказав своєму китайському колезі Сі Цзіньпіну, що США рішуче виступають проти будь-яких односторонніх кроків щодо зміни статусу острова. При цьому він додав, що політика США щодо Тайваню не змінилася.

У відповідь Сі Цзіньпін закликав Байдена дотримуватися принципу одного Китаю, попередивши, що «хто грає з вогнем, той обпечеться». 25 липня стало відомо, що китайська влада непублічно передала адміністрації Байдена попередження з військовими погрозами через можливий візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань. У США вважають, що ці погрози значно серйозніші, ніж раніше.

Пелосі є третім за рангом посадовцем у США і стане найвищим політиком США, який відвідав Тайвань від 1997 року. Байден заявляв, що за словами військових, візит Пелосі є не найкращою ідеєю, але назвав китайську критику цієї поїздки «явно марною та непотрібною».