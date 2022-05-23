США готові застосувати військову силу, якщо Китай спробує захопити Тайвань

Президент США Джо Байден під час візиту до Токіо заявив, що Вашингтон залучить армію, якщо Китай намагатиметься захопити Тайвань силою.

Він порівняв потенційне китайське вторгнення на острів з війною, яку розвʼязала росія на території України.

«Ми підтримуємо політику «одного Китаю», але це не означає, що Пекін має право застосувати силу, щоб захопити Тайвань», — додав він.

На цю тезу журналіст попросив уточнити, чи готові США до військової участі в захисті Тайваню, якщо до цього дійде.

«Так. Це зобовʼязання, яке ми взяли на себе», — відповів Байден.

Він також додав, що спокута росії перед Україною буде дуже довгою, враховуючи всі звірства, які скоїла рф.