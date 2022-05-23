США готові застосувати військову силу, якщо Китай спробує захопити Тайвань

Президент США Джо Байден під час візиту до Токіо заявив, що Вашингтон залучить армію, якщо Китай намагатиметься захопити Тайвань силою.
Він порівняв потенційне китайське вторгнення на острів з війною, яку розвʼязала росія на території України.
«Ми підтримуємо політику «одного Китаю», але це не означає, що Пекін має право застосувати силу, щоб захопити Тайвань», — додав він.
На цю тезу журналіст попросив уточнити, чи готові США до військової участі в захисті Тайваню, якщо до цього дійде.
«Так. Це зобовʼязання, яке ми взяли на себе», — відповів Байден.
Він також додав, що спокута росії перед Україною буде дуже довгою, враховуючи всі звірства, які скоїла рф.
Напруга між США і Китаєм в останні місяці посилилася на тлі конкуренції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Китайська влада заявляє, що значна частина міжнародних вод в регіоні належить КНР. Йдеться про спірні води в районах Тайваню, Філіппін, Вʼєтнаму, Малайзії та інших країн. Уряд Китаю вживає заходів для посилення контролю за морськими шляхами, через які проходить світова торгівля.
- Армія Китаю останні два роки активно нарощує військову міць поблизу Тайваню. З 2020 року офіційна риторика Китаю допускає «воззʼєднання» з Тайванем унаслідок збройного вторгнення. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав військових «зосередити всі свої уми й енергію на підготовці до війни».
- У середині вересня 2020 року армія Китаю провела великі військові навчання поблизу Тайваньської протоки. Тоді на Тайвань прибула американська делегація.
- У січні 2021 року США вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем. 30 січня Китай пригрозив Тайваню війною, якщо незалежність острова визнають США.