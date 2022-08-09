Китай продовжив навчання навколо Тайваню. Тепер Пекін буде відпрацьовувати «операції з блокади та оборони острова»

Китай оголосив про продовження військових навчань навколо Тайваню — під час них будуть відпрацьовувати операції зі «спільної оборони та спільної блокади острова».
Про це пише газета South China Morning Post.
Навчання триватимуть у водах та повітряному просторі навколо Тайваню. Коли саме вони завершаться — Китай не уточнив. Управління морської безпеки Пекіну також випустило навігаційне попередження, що обмежує вхід до східних вод острова у Південно-Китайському морі з 08:00 до 18:00 на три дні, починаючи з сьогоднішнього дня, 9 серпня, коли розпочинаються тренування зі стрільби.
Міністерство закордонних справ Тайваню засудило цей крок, заявивши, що Китай навмисно створює кризу: «Перед обличчям військового залякування, створеного Китаєм, Тайвань не боятиметься і відступатиме, а більш рішуче захищатиме свій суверенітет, національну безпеку та вільний і демократичний спосіб життя».
Президент США Джо Байден відреагував на ці навчання і висловив сподівання, що Китай не перетне межу.
- 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі і розпочав чотириденні навчання. Після цих навчань він оголосив нові і заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання були схожі на «репетицію захоплення острова».
- Тайвань — це великий острів, відділений від материкового Китаю протокою. Про відділення від Китаю Тайвань заявив під час громадянської війни в регіоні в 1949 році. До 1971 року Тайвань був міжнародно визнаним представником Китаю в ООН. Потім більшість країн почали налагоджувати звʼязки з Пекіном і визнали його юрисдикцію над Тайванем. Зараз острівна держава підтримує дипломатичні взаємини лише з 15 країнами, серед яких Маршаллові острови, Тувалу, Беліз, Нікарагуа, а з європейських — тільки Ватикан. У січні 2021 року Сполучені Штати Америки вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем. Китай вважає Тайвань своєю територією і натякає на ймовірне воєнне підкорення острова. Армія Тайваню самостійно протистояти китайській не зможе, тому тайванська влада сподівається на швидкий захист армії США. Проте участь американців не гарантована.