У США офіційно схвалили передачу Тайваню військової допомоги на $1,1 мільярда

Білий дім офіційно оголосив про передачу Тайваню військової допомоги на $1,1 мільярда. Конгрес США надав дозвіл на витрату таких коштів.

Про це пише CNN.

Пакет допомоги включатиме до 60 протикорабельних ракет Harpoon і 100 ракет AIM-9X класу «повітря-повітря».

Відповідальна за питання Китаю і Тайваню в Білому домі Лаура Розенберг повідомила, що це найбільший за часів адміністрації Байдена пакет зброї для Тайваню. Усі його деталі заздалегідь узгоджували й з Конгресом, і з адміністрацією острова.

«У час, коли КНР посилює тиск на Тайвань, зокрема збільшуючи військову повітряну і морську присутність довкола, і намагається змінити статус-кво в Тайваньській протоці, ми надаємо Тайваню те, чого він потребує для підтримання обороноздатності», — заявила вона.

У Китаї вже відреагували на це — зазначили, що вживатимуть «контрзаходів»