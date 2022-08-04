Ракети Китаю впали біля берегів Японії, уряд останньої обурений

Японія заявила протест Китаю через те, що декілька ракет, випущених його військовими під час навчань біля Тайваню, впали неподалік японських берегів.

Про це повідомляє японське агентство Kyodo.

У морській економічній зоні Японії впали 5 балістичних ракет. Міністр оборони Нобуо Кіші заявив, що це перший раз, коли балістична ракета, яка належить китайським військовим, впала в цих водах. Уряд Японії заявив дипломатичний протест уряду Китаю.

У четвер Китай відмовився від зустрічі з міністром закордонних справ Японії на полях саміту країн АСЕАН, у Пномпені, назвавши це наслідком візиту на Тайвань спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Через китайські навчання скасовано понад 50 міжнародних рейсів до та з Тайваню. Рада Тайваню у справах материка каже, що Китай намагається змусити міжнародну спільноту припинити підтримку острова. Через військову активність Китаю очікуються затримки глобальних перевезень і збої в ланцюгах постачання, оскільки комерційні судна були змушені змінити маршрут.