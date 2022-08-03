Китай ввів санкції проти Тайваню на тлі візиту Ненсі Пелосі

Китай почав вводити торгові обмеження та санкції проти Тайваню після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.
Міністерство комерції КНР повідомило про припинення поставок природного піску на Тайвань із 3 серпня. Також припинено імпорт цитрусових двох видів та рибної продукції з Тайваню. Крім того, під санкції потрапили два тайванські фонди «за очорнення КНР і підтримку сепаратизму», виробники чаю, сухофруктів, меду, какао-бобів та овочів.
Тим часом Пелосі вже встигла зустрітися з віцеспікером парламенту Тайваню Цай Цічаном і лідером країни Цай Інвень.
Китай засуджує візит Пелосі. Міністерство закордонних справ КНР заявило, що він порушує принцип «єдиного Китаю» та положення китайсько-американських комюніке. Відомство закликає США «не розігрувати тайванську картку контролю над Китаєм», а керівництву Тайваню пообіцяло «велику катастрофу».
Наразі навколо Тайваню тривають військові навчання армії Китаю, у яких задіяні кораблі, авіація та ракетні комплекси.
- Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі офіційно прибула на Тайвань 3 серпня. Пелосі є третім за рангом посадовцем у США і стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. У Китаї її візит вже назвали «серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності».
- Візит Пелосі супроводжувався напругою у регіоні. Війська Китаю розгорнули навчання і стягнули сили навколо Тайваню. Війська останнього приведені в посилену бойову готовність до 4 серпня.