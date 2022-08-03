Китай ввів санкції проти Тайваню на тлі візиту Ненсі Пелосі

Китай почав вводити торгові обмеження та санкції проти Тайваню після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Міністерство комерції КНР повідомило про припинення поставок природного піску на Тайвань із 3 серпня. Також припинено імпорт цитрусових двох видів та рибної продукції з Тайваню. Крім того, під санкції потрапили два тайванські фонди «за очорнення КНР і підтримку сепаратизму», виробники чаю, сухофруктів, меду, какао-бобів та овочів.