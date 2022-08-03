Ненсі Пелосі покидає Тайвань. Китай закликав авіакомпанії уникати польотів поблизу острова

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі покидає Тайвань після одноденного візиту.

Про це повідомляють The New York Times і Reuters.

У свої промові вона заявила про підтримку Тайваню з боку США та назвала жителів острова «одним з найвільніших суспільств у світі». Літак із Пелосі вилетів з аеропорту Суншань. Тепер у неї на черзі визіти до Південної Кореї та Японії.

Китай при цьому попередив авіакомпанії про необхідність уникати польотів у районі Тайваню, де наразі тривають військові навчання сил КНР.

Bloomberg пише, що деякі авіакомпанії вже змінили маршрути польотів, інші попередили екіпажі літаків про необхідність мати запас пального для можливої зміни маршрутів.

За даними міністерства оборони Тайваню, деякі із запланованих Китаєм військових навчань проходитимуть у 19 кілометрах від меж морської та повітряної території Тайваню, що є безпрецедентним кроком. Представник Міноборони назвав це «морською та повітряною блокадою».

Навчання Китаю триватимуть до 7 серпня. Вони проходять навколо острова.

Як передає Global Times, візит Пелосі вже засудили росія і Лаос, які заявили про спроби США спровокувати напруженість у регіоні.