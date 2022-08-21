ЗМІ: Японія може розмістити тисячу ракет великої дальності для протидії Китаю

Японія розглядає можливість розміщення 1 000 крилатих ракет великої дальності, щоб посилити свій потенціал для ймовірної протидії Китаю.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на газету Yomiuri.

За даними урядових джерел газети, ці ракети модифікують, щоб розширити дальність їхньої дії із 100 км до 1000 км.

Зброю, яку можна запустити з літаків та кораблів, розмістять навколо південних островів Нансей. Ці ракети здатні досягти прибережних районів Північної Кореї та Китаю.