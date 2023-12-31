Китайський лідер Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче.

Про це повідомляють Reuters та AFP.

Цзіньпін заявив, що «у цьому полягає головний національний інтерес і цього бажає народ». «Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки повинні бути повʼязані спільною метою і розділити славу омолодження китайської нації», — сказав він.