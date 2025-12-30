Китай залучив 130 літаків і понад 20 кораблів до військових навчань поблизу Тайваню

Народно-визвольна армія Китаю під час першого дня масштабних військових навчань навколо Тайваню залучила 130 бойових літаків і 22 кораблі ВМС та берегової охорони.

Про це повідомило Міністерство оборони Тайваню.

У межах маневрів 90 літальних апаратів НВАК, зокрема винищувачі, бомбардувальники та безпілотники, перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яку на острові вважають неофіційним кордоном між материковим Китаєм і Тайванем.

Вони ввійшли до північної, центральної, південно-західної та східної зон протиповітряної оборони Тайваню. За даними відомства, китайські військові відпрацьовували спільні операції з блокади острова та дії, повʼязані з можливим вторгненням.

При цьому тайванське Міноборони зазначає, що китайські військові не порушували повітряний простір острова і не заходили у прилеглі територіальні води. У відповідь військові Тайваню провели навчання зі швидкого реагування.

Тайвань ніколи не входив до складу Китайської Народної Республіки та з 1949 року має власну адміністрацію. Водночас Пекін вважає острів своєю провінцією і не виключає застосування військової сили для встановлення контролю над ним.