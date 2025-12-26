Китай запровадив санкції проти оборонних компаній США через постачання зброї Тайваню

Китай запровадив санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 фізичних осіб у відповідь на постачання зброї Тайваню.

Про це пише Reuters із посиланням на МЗС Китаю.

Під санкції потрапили, зокрема, підрозділ Boeing у Сент-Луїсі, Northrop Grumman Systems Corporation та L3Harris Maritime Services, засновник Anduril Industries і девʼять топменеджерів компаній оборони у США.

Санкції передбачають замороження активів у Китаї, заборону на ведення бізнесу з китайськими компаніями, а також заборону на вʼїзд до країни для підсанкційних людей зі списку.

У Пекіні заявили, що це рішення — відповідь на оголошений США 18 грудня пакет військової допомоги Тайваню на $11,1 мільярда — найбільший за всю історію підтримки острова.

Серед зброї, яка ввійшла до нового пакета від США, — системи HIMARS, протитанкові ракети Javelin, безпілотники Altius, гаубиці та запчастини для іншого обладнання.

У МЗС Китаю назвали питання Тайваню «червоною лінією» у відносинах зі США та закликали Вашингтон припинити постачання озброєння острову. У Пекіні попередили про жорстку відповідь на подальші постачання.