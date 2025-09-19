WP: Трамп скасував військову допомогу Тайваню через торговельні перемовини з Китаєм

Цього літа президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 мільйонів — через бажання домовитись про торговельну угоду з Китаєм і особисту зустріч з його очільником Сі Цзіньпіном.
Про це пише The Washington Post з посиланням на пʼять джерел.
У своїй заяві представник Білого дому повідомив, що рішення про пакет допомоги ще не ухвалили остаточно. Якщо так станеться, то це ознаменує серйозний поворот у політиці США щодо Тайваню.
Двоє людей, знайомих із цим питанням, заявили, що пакет допомоги Тайваню вартістю понад $400 мільйонів був би «більш смертоносним», ніж усі попередні. Він мав включати боєприпаси і автономні дрони.
Американські військові давно виділяють ресурси на оборону Тайваню, оскільки Народно-визвольна армія Китаю швидко нарощує сили і проводить щораз складніші навчання навколо острова. За словами американських військових і розвідувальних чиновників, Сі Цзіньпін доручив армії бути здатною захопити Тайвань до 2027 року. Однак це не означає, що ця дата є крайнім терміном для вторгнення.
Адміністрація Трампа загалом помʼякшила конкуренцію США з Китаєм, намагаючись досягти широкомасштабної торговельної угоди з Пекіном. Білий дім послабив експортний контроль за напівпровідниками й нещодавно вчетверте відмовився запровадити заборону Конгресу на додаток TikTok. Деякі поступки викликали занепокоєння законодавців-республіканців, вони також стурбовані недостатньою підтримкою оборони Тайваню.
Найшвидший спосіб зміцнити армію Тайваню – це прямі поставки американської зброї, процес, відомий як Президентський дозвіл на скорочення військових ресурсів. Адміністрація Джо Байдена схвалила три таких пакети для Тайваню, а також ще один пакет довгострокової військової допомоги на загальну суму понад $2 мільярди.
Адміністрація Трампа вважає, що Тайвань повинен самостійно закуповувати зброю, як країни Європи. Чотири джерела повідомили, що в серпні на зустрічі представників оборонних відомств США й Тайваню сторони домовилися про великий пакет поставок зброї. Тайвань планує сплатити новий пакет поставок озброєнь, який може сягнути мільярдів доларів, ухваливши додатковий законопроєкт про витрати на оборону. Його зараз обговорюють у парламенті країни.
За словами джерел, пакет складатиметься майже виключно з «асиметричного» обладнання, такого як дрони, ракети й датчики для моніторингу узбережжя острова. Однак на поставку цієї зброї можуть знадобитися роки. Тайбей уже очікує на зброю вартістю мільярди доларів, включаючи винищувачі F-16 і протикорабельні ракети Harpoon.
- Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на тлі погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.
- За даними Міноборони Тайваню, китайські військові літаки щомісяця понад 245 разів входять у зону ППО Тайваню — ще п’ять років тому таких «візитів» було щонайбільше 10. Крім того, щомісяця фіксують приблизно 120 перетинів середньої лінії в Тайванській протоці, що фактично знищує цю неофіційну межу.
- У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.