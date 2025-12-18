США схвалили рекордний пакет зброї Тайваню на понад $11 мільярдів

Адміністрація президента США Дональда Трампа погодила продаж Тайваню рекордної партії зброї на суму $11,1 мільярда.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Міністерства оборони Тайваню.

Таке рішення ухвалили на тлі посилення військового і дипломатичного тиску Пекіну на Тайвань.

Серед зброї, яка ввійшла до нового пакета від США, — системи HIMARS, протитанкові ракети Javelin, безпілотники Altius, гаубиці та запчастини для іншого обладнання.

Пакет ще має схвалити Конгрес США. У Пентагоні кажуть, що продаж зброї служить «національним інтересам, економіці та безпеці США».

Водночас Міністерство закордонних справ Китаю висловило обурення. Там кажуть, що продаж зброї Тайваню «серйозно підриває мир і стабільність у Тайванській протоці».

«Допомога Тайваню у збройному протистоянні лише шкодитиме США. Спроби використовувати Тайвань для стримування Китаю приречені на провал», — заявив представник МЗС Китаю Го Цзякун.